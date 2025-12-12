Il 12 dicembre si ricorda il nome di Július Schubert, uno dei volti più silenziosi del Grande Torino. Calciatore dalla biografia complessa - origini tedesche, nascita ungherese, cittadinanza sportiva cecoslovacca - Schubert attraversò l’Europa del dopoguerra prima di approdare, a inizio 1949, dal Bratislava alla corte di Ferruccio Novo. Riserva di Valentino Mazzola, trovò poco spazio in granata: 5 presenze e un gol decisivo contro la Pro Patria nel campionato 1948-49. Fu in campo anche nell’ultima partita ufficiale del Torino, lo 0-0 di San Siro, sostituendo un affaticato Mazzola in vista dell’amichevole di Lisbona. Schubert morì nella Tragedia di Superga il 4 maggio 1949. La sua vicenda si distingue per un dettaglio doloroso: ai funerali di Torino non presenziò alcun parente o amico, per motivi mai chiariti. La città lo accolse comunque nella sua memoria collettiva: oggi riposa al Cimitero Monumentale di Torino, accanto a cinque compagni di squadra.
In memoria di Julius Schubert, mezz'ala del Grande Torino
Il 12 dicembre coincide con la nascita di uno degli Invincibili che oggi riposa al Cimitero Monumentale di Torino
