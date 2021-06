In ritiro Juric potrà contare sul Made in Torino: da Gemello a Millico

Mentre Ivan Juric aspetta i rinforzi dal mercato, durante il precampionato potrà valutare anche i giovani granata di rientro dai prestiti. Ragazzi che a livello Primavera hanno dimostrato di avere potenzialità interessanti e che in prestito si sono confermati come profili pronti per il professionismo. Da Gemello, che ha fatto benissimo con il Renate, fino a Millico, che invece ha ancora tanto da dimostrare, passando per Adopo, Ben Kone e Rauti. Tutti ragazzi che vogliono giocarsi le loro carte in Prima squadra. In ritiro la carica dei 2000 vorrà provare a convincere l'allenatore croato. Juric dal canto suo ha dimostrato di non aver paura di lanciare un giovane se in lui vede talento.