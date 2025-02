Bologna-Torino 1-1: Walukiewicz sostituito per un problema fisico, le ultime

Sebastian Walukiewicz esce al minuto 53 dell'anticipo del venerdì sera del Dall'Ara tra Bologna e Torino. Il difensore polacco, nuovamente impiegato come terzino destro, ha accusato un problema all'anca. Al suo posto entra Pedersen. Le sue condizioni saranno da rivalutare in settimana. Non è parso, però, in diretta che il calciatore fosse particolarmente dolorante. Nel post-partita, Vanoli non è parso troppo preoccupato: "Non sembra nulla di grave", le parole del tecnico granata.