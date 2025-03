Torino, brutto infortunio per Salama: a rischio il finale di stagione

L'attaccante francese del Toro non ha ancora esordito in Serie A ma ora rischia circa due mesi di stop per infortunio

Nel corso di questa sosta del campionato di Serie A per le gare delle Nazionali, il Torino ha svolto giovedì 20 marzo un'amichevole contro l'Asti allo stadio Olimpico Grande Torino. Per i granata è però arrivata una brutta notizia da quella sfida contro la formazione di Serie D: alla mezz'ora circa del primo tempo Amine Salama si è fatto male calciando in porta. Dopo essere arrivato all'ombra della Mole a gennaio, l'attaccante francese è ancora in attesa di fare il suo esordio in Serie A ma ora rischia di non farlo mai. Salama ha infatti riportato un'importante lesione muscolare al flessore della coscia sinistra: per lui quindi il resto della stagione è a forte rischio contando che restano da giocare appena 9 partite prima della fine della Serie A. Si teme infatti un periodo di circa due mesi di stop.