Torino, gli aggiornamenti su Lazaro: cosa filtra verso la gara di Como

Dopo un deludente pareggio in casa contro il Verona, per il Torino ci sarà un impegno per nulla semplice sul campo del Como ovvero una squadra che ha saputo mettere in difficoltà anche le big di Serie A in questo campionato. Dal punto di vista dell'infermeria, in questi giorni lo staff granata ha cercato di comprendere se fosse possibile recuperare Valentino Lazaro per questa trasferta di domenica in Lombardia. Tuttavia, il calciatore austriaco va verso un altro forfait a causa del sovraccarico al polpaccio che lo ha già tenuto fermo ai box per la partita di domenica scorsa contro il Verona. Per Vanoli non poter contare su Lazaro è un problema perché non ci sono alternative in quel reparto e l'esperimento Gineitis nell'ultima gara non ha dato i frutti sperati. A questo punto se l'infortunio dell'ex Inter dovesse prolungarsi anche per la partita con il Como, la speranza dello staff del Toro sarebbe quella di riaverlo per il match casalingo con l'Udinese in programma il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile.