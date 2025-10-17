Torino, il punto dall’infermeria: Aboukhlal salta il Napoli

Settima giornata di campionato. Il Torino si trova al sedicesimo posto in classifica e ha bisogno di punti per risalire. La sfida di questa giornata, però, si preannuncia tutt’altro che semplice, dato che domani, sabato 18 ottobre, a Torino arriveranno i primi della classe: il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono sì in vetta, ma a pari punti con la Roma, e puntano con decisione a restare da soli in cima alla classifica. Il tecnico del Toro Marco Baroni si è presentato alle 12:00 in conferenza stampa per condividere le sue sensazioni alla vigilia del match. Durante l’incontro con i giornalisti ha fatto anche il punto sulla situazione degli infortunati , fornendo alcune indicazioni importanti in vista della sfida contro i partenopei.

Ultime notizie dall'infermeria

Sul fronte infermeria, Baroni ha fornito aggiornamenti importanti sui giocatori alle prese con problemi fisici e percorsi di recupero. Aboukhlal ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra e non sarà a disposizione per la gara di domenica, in modo da evitare rischi e valutare nei prossimi giorni l’evoluzione del problema muscolare. Anjorin, invece, mostra segnali di miglioramento dopo l’ultimo stop, ma non è ancora pronto per il rientro e resterà fuori dalla lista dei convocati anche in questa giornata. Buone notizie, invece, per Ismajli, che tornerà ad allenarsi con il gruppo nella rifinitura. Le sue condizioni saranno monitorate con attenzione dallo staff medico, che al termine della seduta deciderà se inserirlo o meno tra i disponibili per la sfida contro il Napoli. Assenti saranno anche i lungodegenti Savva e Schuurs.