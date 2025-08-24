Torino, il punto dall’infermeria: Njie recupera, Ismajli a dopo la sosta

Vigilia di Inter-Torino , il match che inaugurerà il campionato dei granata guidati da Marco Baroni. Sul terreno di San Siro, il Torino avrà l’occasione di misurarsi contro un avversario di grande spessore, deciso a riscattarsi dopo le delusioni del finale della scorsa stagione e con un nuovo allenatore in panchina. Come di consueto, Baroni ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio. Durante la conferenza sono arrivate indicazioni importanti sulla situazione infortuni.

Per rivedere in campo Perr Schuurs servirà ancora tempo: l’olandese è fermo dall’ottobre 2023, quando si infortunò proprio contro l’Inter, e i tempi di recupero restano incerti. Stessa sorte per un altro lungodegente, Zanos Savva , costretto a saltare l’intera scorsa stagione. Da verificare le condizioni di Aaron Ciammaglichella, alle prese con una contusione al ginocchio.

Non sarà della partita Ardian Ismajli, ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia. A fare chiarezza sulle sue condizioni è stato lo stesso Baroni: "Martedì farà accertamenti, ma sta già lavorando, quindi dopo la sosta può rientrare". La novità positiva riguarda invece Njie, pronto a tornare tra i convocati: "Ieri si è allenato con la squadra, lo portiamo con noi sicuramente – ha detto Baroni – se c’è bisogno può fare 10-15 minuti".