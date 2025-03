Torino, il punto dall’infermeria: problema fisico per Salama, in dubbio per Monza

Il Torino cerca continuità dopo la prestigiosa vittoria contro il Milan e domani - domenica 2 marzo - sarà impegnato in trasferta all'U-Power Stadium per sfidare il Monza. In vista di questa partita il tecnico granata Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e ha rivelato una novità in merito alle condizioni fisiche di un suo giocatore che adesso rimane in dubbio per la presenza in Brianza.