Torino, il punto dall’infermeria: recuperato Elmas, Ilkhan torna tra i convocati

Il resoconto tra infortuni e rientri in casa granata in vista dell'ultima di campionato

Davide Bonsignore 24 maggio 2025 (modifica il 24 maggio 2025 | 15:08)

Vigilia di Torino-Roma, ultima di campionato. Sul campo dell'Olimpico Grande Torino i granata provano a regalare un'ultima gioia stagionale ai propri tifosi beffando i giallorossi in piena corsa Champions. Come di consueto, il tecnico del Toro Paolo Vanoli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio. Nel corso della conferenza stampa sono emerse informazioni importanti legate alla situazione infortuni in casa granata, tra chi rientra e chi resta fuori.

Torino, le ultime dall'infermeria — L'annuncio che tutti aspettavano è arrivato: Elmas è ufficialmente recuperato e ci sarà per la sfida contro la Roma. Così anche Karamoh, come ha confermato il tecnico in conferenza stampa. Arrivano notizie positive, però, anche dal centrocampo: "Ho recuperato Ilkhan, sono veramente felice di poterlo portare in panchina", ha affermato Vanoli. Erano, poi, da valutare le condizioni di Njie, che i granata speravano di poter riavere per l'ultima giornata, e di Coco, recentemente operato alla mano. A riguardo, il tecnico in conferenza ha dato ulteriori dettagli: "Manca solo Njie che, in più, questa settimana ha avuto un attacco influenzale e abbiamo deciso di preservarlo per la prossima stagione. Saul (Coco, ndr.) si è allenato un po' in gruppo e un po' a parte, oggi decidiamo se portarlo in panchina o meno". C'è incertezza anche sulla condizione di Tameze, che ha avuto un po' di febbre e la cui presenza non è assicurata nella sfida di domani.

Torino, i lungodegenti — A rimanere fuori dai convocati anche per l'ultima di campionato contro la Roma sono i soliti. Ancora assenti, dunque, Perr Schuurs e Duvan Zapata, alle prese con infortuni di lungo corso ma con uno sguardo su un futuro positivo, proseguendo la riabilitazione al Filadelfia. A questo proposito Vanoli in conferenza stampa ha aggiunto: "Stanno continuando questo processo nel migliore dei modi. Sia Duvan che Schuurs li abbiamo fatti rientrare per vedere quotidianamente i loro miglioramenti. Non so dire di preciso quando torneranno in gruppo, ma stanno lavorando bene". Fuori anche Amine Salama: il francese è arrivato in inverno ma, a causa di un infortunio rimediato nel corso di un'amichevole, tornerà in patria senza aver esordito in maglia granata. Ancora fuori anche Zanos Savva.