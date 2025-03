Torino, il punto dall’infermeria: Vanoli ritrova Lazaro, ecco chi non andrà a Roma

Il nome più importante non può che essere quello di Valentino Lazaro . L'esterno austriaco, dopo aver ricevuto una botta alla caviglia nella sfida di Parma, ha stretto i denti per poter giocare almeno una parte della gara contro l'Empoli. La sosta per le Nazionali gli ha permesso di avere più tempo per riposare, e adesso è completamente recuperato: Lazaro si riprenderà la sua maglia da titolare domani contro la Lazio. Altro nome è quello di Tonny Sanabria , partito con il Paraguay con incertezze fisiche, ma ha vissuto una sosta da protagonista. Anche lui sarà della partita. Come sarà della partita Walukiewicz, che aveva subito una botta a Parma, ha resistito contro l'Empoli e adesso ha sfrutta la sosta per tornare definitivamente in forma. Come spiegato da Vanoli in conferenza stampa, c'era qualche dubbio su Maripan : "Ha avuto un sovraccarico al flessore alla prima partita ma oggi è al 100% con noi”. Chi invece rimarrà fuori (ancora per non poco tempo) è Amine Salama . Il francese è uscito dal campo nell'allenamento congiunto contro l'Asti, le sue condizioni sembrano serie e probabilmente non riuscirà a trovare neanche l'esordio in Serie A.

Infermeria, i lungodegenti

Continuano le terapie per gli altri infortunati di lungo corso. Schuurs dopo l'infortunio e la doppia operazione ancora non è tornato sui campi da calcio. Il difensore olandese è ancora a Londra per proseguire il percorso riabilitativo. Lo stesso discorso vale come noto per Duvan Zapata, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio rimediato a inizio ottobre. Sarà più probabile che rientri in tempo per la fine del campionato Alieu Njie (dovrebbe tornare tra aprile e maggio). L'esterno offensivo svedese è stato operato a fine gennaio, in seguito alla frattura al malleolo tibiale destro, e sta adesso lavorando per tornare in campo il prima possibile. Situazione complicata anche per Zanos Savva, che dopo essersi operato a settembre per una tendinopatia rotulea di alto grado, circa una settimana fa ha dovuto sostenere un'altra operazione per lo stesso problema. Da valutare dunque le sue condizioni a lungo termine, ma sicuramente non vedrà il campo in questa stagione. In miglioramento, invece, Emirhan Ilkhan, che in settimana è tornato ad allenarsi - separatamente dal gruppo - al Filadelfia.