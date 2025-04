Torino, il punto dall’infermeria: Vlasic ha i novanta minuti, non recupera Ricci

Torino, la situazione infortuni in vista del Venezia

Notizie positive da un lato ma molto negative dall'altro, quelle comunicate da Vanoli in conferenza. Le notizie positive arrivano dal fronte serbo-croato, con Ilic e Vlasic che sono ormai pienamente recuperati e non avranno problemi quindi nella sfida di venerdì sera, con l'ex West Ham che potrà anche partire dal 1', conferma Vanoli: "Vlasic al polpaccio aveva un ematoma che era sceso e gli dava fastidio. Rispetto a Valentino (Lazaro, ndr.) andava solo un po' gestito. Ha senza problemi i novanta minuti". La grave notizia negativa arriva invece legata alle condizioni del capitano, come ha affermato Vanoli: "Samuele non ce l'abbiamo per questa partita perché questa tendinopatia, abbiamo provato, ma gli dà ancora fastidio". I granata non avranno quindi a disposizione Ricci in mediana nella gara contro il Venezia. Secondo le parole del tecnico granata in conferenza, però, sembra che il sostituto sia già pronto, con una buona prestazione a Napoli sulle spalle: "Samuele sappiamo la crescita che ha avuto. È un giocatore per noi importante. Però devo dire che in questo percorso una cosa che mi ha fatto piacere è come ha risposto la squadra: Linetty, per esempio, a Napoli ha risposto bene. Ricci ha provato fino all'ultimo anche nel riscaldamento ma a volte è meglio avere un giocatore che sta bene al 100% piuttosto che uno al 50%. Questa è una tendinopatia per cui bisogna trovare i giusti carichi di lavoro per questo rush finale". Non c'è preoccupazione, poi, per Lazaro, che, a causa della squalifica rimediata per somma di ammonizioni, avrà modo di riposare in questa trentacinquesima giornata.