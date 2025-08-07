Torino, infortunio muscolare per Alieu Njie: il responso degli esami

Non è un 2025 fortunato per Alieu Njie che deve fare i conti con una serie di problemi fisici che lo stanno frenando nel suo percorso di crescita e gli impediscono di prepararsi al massimo in vista della nuova stagione. L'attaccante svedese si è sottoposto a degli esami strumentali dopo un nuovo guaio muscolare che lo terrà fermo ai box senza potersi allenare con i compagni agli ordini di mister Baroni.

Infortunio Njie, il comunicato del Torino e il responso degli esami

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale che gli esami a cui si è sottoposto Njie hanno riscontrato una un quadro distrattivo parziale del muscolo ileopsoas di sinistra. Si tratta quindi di un altro stop muscolare che terrà fermo l'attaccante granata classe 2005 per alcune settimane e dovrà per forza saltare l'esordio in Coppa Italia, lunedì 18 in casa contro il Modena. Nei prossimi giorni il giocatore inizierà quindi a seguire un programma di recupero specifico e verranno fatti altri controlli dallo staff medico del Toro per comprendere l'evoluzione dell'infortunio.