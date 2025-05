Torino, Ricci torna in gruppo: va verso il recupero per l’Inter

Nelle ultime due giornate di campionato l'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha dovuto fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori come Samuele Ricci. Il regista granata ha saltato infatti le partite con Napoli e Venezia e la sua assenza si è fatto sentire parecchio nel gioco del Toro e soprattutto nei risultati visto che nei suoi quattro match saltati nel girone di ritorno è arrivato appena un punto. Proprio riflettendo su questa flessione della squadra, potrà certamente sorridere Vanoli del fatto che Ricci torna a disposizione per la gara di domenica alle ore 18 in casa contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da Toro News, sono infatti in miglioramento le condizioni del numero 28 da un tendinite al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fermo ai box nelle ultime giornate restando fuori in campionato e allenandosi a parte al Filadelfia. Ora Ricci tornerà in gruppo per prepararsi al meglio alla partita di domenica contro la squadra prossima finalista di Champions League, starà poi a Vanoli decidere se lo riterrà già pronto fin da subito per una maglia da titolare oppure se preferirà farlo entrare a gara in corso cominciando dalla panchina.