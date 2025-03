Torino, Zanos Savva ancora ko: nuovo intervento per il 2005 cipriota

Dopo una conclusione del campionato 2023/24 in grande crescita con esordio e gol in Serie A sotto la guida di Ivan Juric, per Zanos Savva quest'anno è stato impossibile mettersi in mostra e crescere. Il talentuoso esterno offensivo classe 2005 si è operato a settembre per una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado e da allora non è più riuscito a scendere in campo. Si sperava che in queste ultime settimane di campionato, il cipriota potesse tornare ad allenarsi con la squadra e magari anche scendere nuovamente in campo. Questo scenario ottimistico sembra però impossibile visto che pochi giorni fa si è di nuovo sottoposto ad un intervento chirurgico perché il precedente problema fisico non è stato risolto. Ad operarlo a Turku è stato il professor Lasse Lempainen, chirurgo finlandese che dopo l'intervento ha pubblicato una foto con Savva sul suo profilo Instagram, augurandogli buona fortuna. Si allungano quindi le tempistiche per il rientro del talento del Toro.