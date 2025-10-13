Toro, le novità dall’infermeria: Ismajli tenta il recupero per sabato, Anjorin…

Il prossimo impegno dei granata sarà sabato in casa contro il Napoli: si tenta il pieno recupero di Ismajli e poi ci sono dubbi su Anjorin

Proseguono i monitoraggi in casa Torino sul fronte infermeria. Le condizioni di Tino Anjorin restano da valutare con attenzione: il centrocampista inglese, ex Empoli, sta ancora facendo i conti con una fascite plantare che non è stata del tutto superata. Le prossime ore saranno cruciali per capire se potrà tornare ad allenarsi in gruppo e, di conseguenza, rientrare tra i convocati in vista della sfida contro il Napoli che si disputerà sabato. Da valutare anche lo stato fisico di Ardian Ismajli, acciaccato dalla partita sul campo del Parma. L'albanese, però, ha più chance di recupero rispetto al compagno. La risonanza magnetica aveva evidenziato solamente una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia sinistra ed il recupero, dunque, dovrebbe essere più rapido per Ismajli. Nel caso di forfait per la sfida contro i partenopei Masina sarà il primo candidato a sostituirlo. Tra i lungodegenti, in casa Toro, ancora sempre fermi Perr Schuurs e Zanos Savva.