Toro, le ultime dall’infermeria: recupera Pedersen, Ismajli e Simeone da valutare

Simeone e Ismajli out? Baroni spiega

Il tecnico granata si è detto fiducioso sui recuperi di Simeone e Ismajli in vista della gara di campionato contro i giallorossi: "Ismajli e Simeone? Sono fiducioso per entrambi, forse più per Ismajli che per Simeone. Ieri hanno avuto ottime sensazioni, oggi faranno un test". L'albanese, che ha subito un pestone nella sfida di coppa, e il Cholito, che invece ha accusato dolore alla coscia sinistra in conseguenza di un colpo preso durante la sfida con i giallorossi, hanno svolto lavoro personalizzato ieri. Sensazioni positive anche per Pedersen. L'esterno norvegese ha smaltito la contusione che lo teneva ai box da fine dicembre e le parole di Baroni hanno lasciato aperta la possibilità che domani rientri in campo dal 1': "Pedersen può partire titolare? Lo sto valutando, lui sta bene e si è messo alle spalle il fastidio al ginocchio. Oggi lo valuteremo in vista di domani: sicuramente sarà della gara". Nulla di nuovo per quanto riguarda i lungodegenti Schuurs e Savva, ancora ai box.