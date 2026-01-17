Spazio alla conferenza stampa della vigilia per Marco Baroni, con il tecnico granata che ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda gli infortunati nella conferenza di presentazione di Torino-Roma, in programma domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sono da monitorare le condizioni di Ardian Ismajli, Giovanni Simeone e Marcus Pedersen che saranno valutati in giornata, nel corso nell'allenamento di rifinitura.
Toro, le ultime dall’infermeria: recupera Pedersen, Ismajli e Simeone da valutare
Simeone e Ismajli out? Baroni spiega—
Il tecnico granata si è detto fiducioso sui recuperi di Simeone e Ismajli in vista della gara di campionato contro i giallorossi: "Ismajli e Simeone? Sono fiducioso per entrambi, forse più per Ismajli che per Simeone. Ieri hanno avuto ottime sensazioni, oggi faranno un test". L'albanese, che ha subito un pestone nella sfida di coppa, e il Cholito, che invece ha accusato dolore alla coscia sinistra in conseguenza di un colpo preso durante la sfida con i giallorossi, hanno svolto lavoro personalizzato ieri. Sensazioni positive anche per Pedersen. L'esterno norvegese ha smaltito la contusione che lo teneva ai box da fine dicembre e le parole di Baroni hanno lasciato aperta la possibilità che domani rientri in campo dal 1': "Pedersen può partire titolare? Lo sto valutando, lui sta bene e si è messo alle spalle il fastidio al ginocchio. Oggi lo valuteremo in vista di domani: sicuramente sarà della gara". Nulla di nuovo per quanto riguarda i lungodegenti Schuurs e Savva, ancora ai box.
