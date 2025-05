Toro, Njie torna al Fila: convocazione in vista per l’attaccante?

La stagione è ormai vicina al termine e il Torino si prepara ad affrontare le ultime due gare del campionato. Prima il Lecce al Via del Mare e per concludere la Roma tra le mura di casa, per l'ultimo saluto della stagione. In vista proprio della trentottesima giornata ci potrebbe essere una buona notizia: il rientro di Alieu Njie. Lo svedese è tornato ad allenarsi al Filadelfia dopo il brutto infortunio al malleolo rimediato contro l'Atalanta il 2 febbraio 2025. Come già riportato qui su Toro News, Il classe 2005, che proprio ieri ha festeggiato i suoi 20 anni, è ritornato sul terreno di gioco lavorando a parte e punta ad una convocazione per l'ultima gara della stagione, che si giocherà al Grande Torino, dove quest'anno ha anche trovato il suo primo gol tra i professionisti .