Toro, ore di attesa per Ilic: in arrivo il responso sull’infortunio al ginocchio

Cauto ottimismo a fronte di una preoccupazione importante: c'è attesa per gli esami del serbo

Alberto Giulini Vicedirettore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 06:32)

Sono ore di attesa, in casa granata, per le condizioni di Ivan Ilic. Il centrocampista è rientrato in Italia e tra ieri e oggi, martedì 18 novembre, sta completando gli esami strumentali per comprendere la portata dell'infortunio al ginocchio sinistro. Ilic ha rimediato un trauma distorsivo mentre era in campo con la nazionale serba e le primissime impressioni hanno fatto temere il peggio. Nei giorni scorsi una prima risonanza magnetica, effettuata in Serbia, avrebbe però escluso lesioni particolarmente gravi ai legamenti.

Il ct tranquillizza: "Non è così grave" — A riportare un cauto ottimismo, dopo il grosso spavento iniziale, è stato il ct Veljko Paunovic. "Sapete che è stato sostituito a causa di un infortunio - ha spiegato in conferenza nei giorni scorsi -. Sono stati effettuati i primi esami e l'infortunio non è così grave, ma avrà sicuramente bisogno di tempo per recuperare. Ma non sono un medico e non sono in grado di quantificare". Parole che hanno tranquillizzato dopo che, in un primo momento, lo stesso ct aveva ipotizzato una lesione al legamento collaterale.

Gli esami strumentali faranno chiarezza — In giornata è atteso il responso definitivo per comprendere quali saranno i tempi di recupero per il serbo. In ogni caso, trattandosi del ginocchio, la cautela sarà massima. Gli esami strumentali disposti dal Toro chiariranno l'esatto infortunio e quanto tempo sarà necessario per rivedere in campo Ilic. Dita incrociate per Baroni, che nelle ultime settimane aveva rilanciato il centrocampista con risultati incoraggianti nel nuovo ruolo da regista. E che ora spera di non perderlo a lungo.