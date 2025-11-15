Infortunio Ilic, il ct della Serbia tranquillizza: “Non è così grave, ma…”

Il Torino deve fare i conti con una nuova preoccupazione emersa durante la pausa per le nazionali: Ivan Ilić ha accusato un problema al ginocchio durante l’impegno con la Serbia. Il centrocampista è stato costretto a uscire al 38’ della sfida contro l’Inghilterra, disputata a Wembley e vinta 2-0 dalla squadra di Tuchel grazie alle reti di Saka ed Eze. Ilić ha riportato una torsione al ginocchio e, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe riferito di aver percepito uno “schiocco” nella zona colpita.

Le parole di Paunović

Subito al termine della partita, il ct serbo Veljko Paunović ha parlato aveva parlato di una “sospetta lesione al legamento collaterale”. A freddo, però, alla vigilia del successivo incontro tra Serbia e Lettonia, lo stesso Paunović ha rilasciato nuove dichiarazioni capaci di rassicurare l’ambiente granata. Queste le sue parole: “Vorrei parlare di Ivan Ilić: sapete che è stato sostituito a causa di un infortunio. Sono stati fatti gli esami, l’infortunio non è così grave, ma avrà sicuramente bisogno di tempo per recuperare. Non sono un esperto per dire quanto”. Il giocatore ora è atteso a Torino per gli accertamenti dello staff medico granata.