Inneggia alla strage di Nassiriya: ultras del Torino denunciato dalla Digos

Al termine della partita di ieri un tifoso granata avrebbe invocato la strage di Nassiriya, ora rischia il Daspo
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, al termine della partita di ieri tra Torino e Bologna, terminata per 1-2, un ultras del Toro è stato denunciato dalla Digos. In occasione della contestazione al presidente Urbano Cairo all'esterno dello stadio, il tifoso granata in questione avrebbe dapprima gettato dell'acqua contro i carabinieri in servizio e successivamente pronunciato frasi inneggianti alla strage di Nassiriya, dove persero la vita circa 25 militari italiani. Attualmente l'ultras è al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo tutte le prove necessarie e nei suoi confronti potrebbe essere adottato il Daspo.

Un episodio che si aggiunge al clima di tensione

L'episodio sopra descritto si aggiunge al clima sempre più teso della contestazione dei tifosi granata, che anche ieri hanno deciso di disertare in massa lo stadio e che ha visto un gruppo di ultras (i Th) presentarsi in tribuna per protestare ancor di più da vicino contro Cairo.

