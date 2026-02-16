Inneggia alla strage di Nassiriya: ultras del Torino denunciato dalla Digos

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, al termine della partita di ieri tra Torino e Bologna, terminata per 1-2, un ultras del Toro è stato denunciato dalla Digos. In occasione della contestazione al presidente Urbano Cairo all'esterno dello stadio, il tifoso granata in questione avrebbe dapprima gettato dell'acqua contro i carabinieri in servizio e successivamente pronunciato frasi inneggianti alla strage di Nassiriya, dove persero la vita circa 25 militari italiani. Attualmente l'ultras è al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo tutte le prove necessarie e nei suoi confronti potrebbe essere adottato il Daspo.