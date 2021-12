Inter-Torino 1-0, Aina: “Solita storia, giochiamo bene ma perdiamo di misura”

Le dichiarazioni di uno dei protagonisti al termine della partita di San Siro tra nerazzurri e granata

Al termine della partita Inter-Torino, valida per la 19^ giornata di Serie A, Ola Aina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Oggi è stata una serata fredda e molto complicata ma penso che abbiamo giocato soprattutto nel secondo tempo, è la solita storia: giochiamo bene ma poi perdiamo di misura. La Serie A è molto tosta, tutti competono e la classifica è corta quindi bisogna dare il massimo con tutti, l'Inter è una squadra forte ma in questa competizione ogni partita è difficile".

Aina fa una valutazione sulla prima metà di stagione: "Io penso che i primi sei mesi sono stati molto buoni per la squadra, abbiamo dovuto capire cosa il mister volesse da noi e ora dobbiamo continuare così prendendo punti e finire più in alto possibile in classifica.Io vorrei che la squadra finisse forte in campionato, dobbiamo continuare a lavorare per crescere ed essere soddisfatti a fine stagione".