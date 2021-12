Inter-Torino 1-0, l’analisi del gol: a San Siro i granata puniti in contropiede

L'analisi dell'azione che ha portato al gol firmato da Dumfries e che ha deciso il match tra nerazzurri e granata

Federico De Milano

Il Torino ha chiuso il girone d'andata con una sconfitta di misura in casa della capolista Inter. Il risultato finale di 1-0 è un punteggio che quest'anno si è ripetuto molte volte nelle sfide dei granata contro le big del campionato. La rete che ha deciso il match in favore dei nerazzurri è stata segnata dall'esterno olandese Dumfries che al minuto 31 del primo tempo ha battuto Milinkovic-Savic con un destro preciso.

Di seguito l'analisi dell'azione che ha portato al gol del numero 2 dell'Inter.

Dopo una buona azione del Toro che ha scambiato palla con molti giocatori offensivi, i granata hanno perso palla nei pressi dell'area dell'Inter. Il passaggio incriminato è di Lukic, che tenta l'imbucata per Sanabria, ma viene murato da Perisic che immediatamente mette in moto il compagno di squadra Brozovic.

Il centrocampista interista vedendo il Toro sbilanciato in avanti decide di lanciare con grande velocità il contropiede portando palla. Arrivato a metà campo Brozovic serve il movimento di Dzeko e come si può notare nell'immagine 1, i giocatori nerazzurri erano in superiorità numerica 4 contro 3 al momento dell'inizio dell'azione. Segnale del fatto che il Torino ha accompagnato l'azione offensiva con tanti uomini: un rischio che in casa dell'Inter fa mettere in preventivo queste situazioni.

Dzeko, una volta ottenuta la palla, entra in area e punta palla al piede il suo diretto marcatore che è Djidji (Immagine 2). Nel frattempo i giocatori dell'Inter hanno riempito l'area con molti uomini in modo da sfruttare il rapido contropiede che non ha permesso alla difesa del Toro di posizionarsi nella maniera corretta.

Il centravanti ex Roma dopo essere entrato in area di rigore disorienta Djidji con una finta e serve in mezzo il taglio di Brozovic, che è lo stesso giocatore che ha dato inizio al contropiede (Immagine 3). Il regista croato prova con un colpo di tacco a far filtrare la palla per Vidal in area ma manca il pallone.

Nonostante il liscio, Brozovic è fortunato perché alle sue spalle arriva velocemente Dumfries tutto solo (Immagine 4). L'esterno olandese si trova in un'ottima posizione accanto al dischetto del rigore e calcia di prima intenzione col destro.

Il tiro del numero 2 nerazzurro è molto preciso e non lascia scampo al portiere granata Milinkovic-Savic che non arriva a parare il pallone che si insacca a fil di palo (Immagine 5). Ola Aina, che forse avrebbe potuto cercare di stare più vicino a Dumfries, cerca di intervenire in scivolata ma ormai è in ritardo per riuscire a deviare la conclusione. Dall'immagine 6 si apprezza come la palla passi in mezzo ad un nugolo di gambe per insaccarsi sul secondo palo.

L'errore della difesa granata in quest'occasione è stato quello di spingersi molto in avanti senza riuscire a fornire la corretta copertura difensiva. Inoltre poi nell'area di rigore del Toro ci sono più giocatori nerazzurri che granata e quindi in ogni caso ci sarebbe stato sempre qualche interista smarcato. I giocatori dell'Inter notando la superiorità numerica sono partiti in contropiede con grande velocità e hanno punito il Torino segnando la rete che ha condannato Juric e i suoi all'ennesima sconfitta esterna.