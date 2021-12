Inter-Torino 1-0, Warming: “Sorpreso di questo spazio. All’inizio è stata dura”

Le dichiarazioni di uno dei protagonisti al termine della partita di San Siro tra nerazzurri e granata

Redazione Toro News

Al termine della partita Inter-Torino, valida per la 19^ giornata di Serie A, Magnus Warming ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel: "Sono stato abbastanza sorpreso di entrare in campo ma sono contento che il mister abbia creduto in me e mi abbia fatto giocare per diversi minuti. Sono anche contento che i miei compagni mi abbiano fatto sentire a mio agio quando sono entrato".

L'attaccante danese prosegue parlando così del suo ingresso in campo: "Ho pensato solo a come aiutare la squadra sfruttando la mia velocità. Preferisco giocare come ala perché ho fatto lì tanti anni, per me fare l'attaccante è un ruolo relativamente nuovo però non è un problema, anzi mi sta piacendo molto".

Warming fa il punto sulla stagione: "Finora ho imparato tanto sul calcio italiano e pian pianino sto migliorando, devo ringraziare i miei compagni che tutti i giorni mi aiutano a crescere e migliorare. Io mi sento bene, all'inizio non è stato facile inserirmi ma poco per volta mi trovo sempre più a mio agio".

Sulla città di Torino Warming dice: "È una città bellissima, con cibo ottimo e bei ristoranti. Del mio paese non mi manca molto però è bello tornare a casa per Natale". Sui suoi prossimi obiettivi: "Voglio migliorare tutti i giorni e giocare sempre di più, voglio migliorare per aiutare la squadra".

