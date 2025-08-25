Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Inter-Torino 2-0: Bastoni-Thuram, doppio vantaggio nerazzurro all’intervallo

Al 45'

Inter-Torino 2-0: Bastoni-Thuram, doppio vantaggio nerazzurro all’intervallo

Inter-Torino 2-0: Bastoni-Thuram, doppio vantaggio nerazzurro all’intervallo - immagine 1
Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti
Alberto Giulini Vicedirettore 

Strada in salita per il Toro, sotto di due gol a San Siro. Un colpo di testa di Bastoni su calcio d'angolo regala il vantaggio ai nerazzurri all'intervallo. Porta invece la firma di Thuram il gol del raddoppio con la complicità di un rivedibile Masina. Servirà una scossa nella ripresa ai granata per cercare di riaprire la gara, ma soprattutto occorre registrare una difesa che si è confermata troppo perforabile.

Le scelte: Simeone titolare, confermato Ilkhan

—  

Baroni riparte dal 4-3-3 già visto nel secondo tempo contro il Modena. In difesa la novità è Lazaro, per il resto confermati Coco e Masina al centro con Biraghi sulla corsia mancina. In cabina di regia c’è Ilkhan, affiancato da Casadei e Gineitis. Simeone vince il ballottaggio con Adams e si piazza al centro di un tridente completato da Ngonge e Vlasic. Chivu riparte dai titolarissimi: Martinez e Thuram guidano l’attacco.

LEGGI ANCHE

Il primo tempo

—  

Il possesso palla è prevalentemente nerazzurro in avvio di gara, ma il Toro è attento a non concedere varchi e si fa apprezzare con un paio di azioni costruite bene dal basso. Ma non ci sono conclusioni pericolose per Sommer. E a sbloccare la gara è un calcio d'angolo: al 18' Barella trova la testa di Bastoni, che sfugge alla marcatura di Simeone e insacca. Nell'occasione rivedibile anche Masina, che si abbassa e lascia passare un pallone che avrebbe forse potuto intercettare, finendo anche per ingannare Israel. Il Toro prova a rispondere su angolo, ma Sommer con i pugni anticipa Casadei e la difesa nerazzurra riesce a liberare. I granata prendono in mano il pallino del gioco, faticando però a trovare spazi per colpire un'Inter messa bene in fase difensiva. Un errore in costruzione dal basso spiana quindi la strada a Thuram, che da posizione defilata batte Israel per il 2-0. Casadei e Masina pasticciano e la palla finisce al centravanti francese che, come fatto già lo scorso anno per tre volte, punisce il Torino a San Siro. Ci pensa quindi Israel, con una gran parata, a togliere dall'incrocio dei pali un colpo di testa di Acerbi che sarebbe valso il 3-0. Pochi istanti più tardi il portiere ex Sporting è reattivo anche sulla botta da fuori di Sucic. Scatta quindi un minuto di recupero e il Toro prova a farsi vedere: Ngonge calcia da fuori, Sommer neutralizza facilmente. E' l'ultimo squillo del primo tempo, si va al riposo con l'Inter avanti 2-0.

Leggi anche
ToroPreview, verso Inter-Torino: “Che cosa manca per l’Europa?”
Toro, Vlasic in fiducia dopo il gol in Coppa Italia: sullo sfondo il cambio ruolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA