Inter-Torino 2-0: Bastoni-Thuram, doppio vantaggio nerazzurro all’intervallo

Il primo tempo

Il possesso palla è prevalentemente nerazzurro in avvio di gara, ma il Toro è attento a non concedere varchi e si fa apprezzare con un paio di azioni costruite bene dal basso. Ma non ci sono conclusioni pericolose per Sommer. E a sbloccare la gara è un calcio d'angolo: al 18' Barella trova la testa di Bastoni, che sfugge alla marcatura di Simeone e insacca. Nell'occasione rivedibile anche Masina, che si abbassa e lascia passare un pallone che avrebbe forse potuto intercettare, finendo anche per ingannare Israel. Il Toro prova a rispondere su angolo, ma Sommer con i pugni anticipa Casadei e la difesa nerazzurra riesce a liberare. I granata prendono in mano il pallino del gioco, faticando però a trovare spazi per colpire un'Inter messa bene in fase difensiva. Un errore in costruzione dal basso spiana quindi la strada a Thuram, che da posizione defilata batte Israel per il 2-0. Casadei e Masina pasticciano e la palla finisce al centravanti francese che, come fatto già lo scorso anno per tre volte, punisce il Torino a San Siro. Ci pensa quindi Israel, con una gran parata, a togliere dall'incrocio dei pali un colpo di testa di Acerbi che sarebbe valso il 3-0. Pochi istanti più tardi il portiere ex Sporting è reattivo anche sulla botta da fuori di Sucic. Scatta quindi un minuto di recupero e il Toro prova a farsi vedere: Ngonge calcia da fuori, Sommer neutralizza facilmente. E' l'ultimo squillo del primo tempo, si va al riposo con l'Inter avanti 2-0.