Inter-Torino 5-0: è il peggior inizio di campionato possibile

Il possesso palla è prevalentemente nerazzurro in avvio di gara, ma il Toro è attento a non concedere varchi e si fa apprezzare con un paio di azioni costruite bene dal basso. Ma non ci sono conclusioni pericolose per Sommer. E a sbloccare la gara è un calcio d'angolo: al 18' Barella trova la testa di Bastoni, che sfugge alla marcatura di Simeone e insacca. Nell'occasione rivedibile anche Masina, che si abbassa e lascia passare un pallone che avrebbe forse potuto intercettare, finendo anche per ingannare Israel. Il Toro è stordito dalla botta presa, prova a rispondere su angolo, ma Sommer con i pugni anticipa Casadei e la difesa nerazzurra riesce a liberare. I granata prendono in mano il pallino del gioco, faticando però a trovare spazi per colpire un'Inter messa bene in fase difensiva. Un errore in costruzione dal basso spiana quindi la strada a Thuram, che da posizione defilata batte Israel per il 2-0 . Casadei e Masina pasticciano e la palla finisce al centravanti francese che, come fatto già lo scorso anno per tre volte, punisce il Torino a San Siro. Ci pensa quindi Israel, con una gran parata, a togliere dall'incrocio dei pali un colpo di testa di Acerbi che sarebbe valso il 3-0. Pochi istanti più tardi il portiere ex Sporting è reattivo anche sulla botta da fuori di Sucic. Scatta quindi un minuto di recupero e il Toro prova a farsi vedere: Ngonge calcia da fuori, Sommer neutralizza facilmente.

Il secondo tempo

Il Toro al 49' ha l'occasione per riaprirla, ma Simeone non inquadra lo specchio da due passi. Il tentativo di reazione granata è compromesso da un grave errore di Gineitis. Al 51' un retropassaggio del lituano è troppo corto, Lautaro Martinez si avventa sul pallone e batte Israel per il 3-0. Baroni prova a correre ai ripari con un doppio cambio: Tameze e Aboukhlal rilevano Ilkhan e Vlasic. Ma la partita è sostanzialmente finita. L'Inter torna a farsi vedere sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma il portiere granata è attento a mura Pavard. Aboukhlal impegna Sommer da fuori, ma sul ribaltamento di fronte arriva il quarto gol dell'Inter: al 62' Thuram sovrasta Biraghi e fa 4-0 di testa. Baroni cambia ancora e inserisce Adams per Simeone. Dagli oltre duemila tifosi nel settore ospiti scatta intanto la contestazione, rivolta a squadra e società. Al 72' un altro errore in costruzione bassa spiana la strada al poker nerazzurro: questa volta è Tameze a perdere palla e dare il via all'azione del 5-0 di Bonny. Gioco, partita e incontro per una gara che non ha nulla da dire. Al 79' gli ultimi cambi nel Toro: spazio a Pedersen e Anjorin per Lazaro e Ngonge. Intanto i gruppi organizzati lasciano il settore ospiti per protesta. L'arbitro La Penna non concede recupero: per questa sera è abbastanza.