Ismajli e Ilic ai box: niente nazionale, resteranno a Torino per curarsi

In vista della sosta per le nazionali, Ardian Ismajli e Ivan Ilic resteranno a Torino per recuperare dai rispettivi problemi fisici, rinunciando così agli impegni con le loro selezioni. Il difensore albanese, che avrebbe dovuto aggregarsi alla nazionale guidata da Sylvinho, è stato costretto a fermarsi dopo il fastidio muscolare accusato nella sfida contro il Parma. Salta così la partenza per il ritiro della nazionale e lo staff medico granata monitorerà le sue condizioni a Torino. Situazione analoga per Ivan Ilic, che ha lamentato un fastidio al polpaccio. Il centrocampista serbo non sarà dunque a disposizione del commissario tecnico Dragan Stojkovic per le due sfide di qualificazione ai Mondiali contro Albania e Andorra. Anche per lui è previsto uno stop precauzionale: le sue condizioni verranno rivalutate nel corso della settimana.