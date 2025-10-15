Nuovo stop per Jonathan Silva in un inizio di stagione condizionato dai problemi fisici. L’esterno classe 2004, di proprietà del Torino e in questa stagione in prestito al Padova in Serie B, dovrà infatti fermarsi per circa venti giorni a causa di una lesione muscolare rimediata in allenamento. Per Silva, ex Primavera granata con cui ha collezionato 51 presenze, 2 reti e 4 assist, e lo scorso anno in prestito al Crotone, si tratta del secondo stop stagionale dopo la frattura del metatarso che lo aveva costretto a saltare le prime due giornate di campionato contro Empoli e Carrarese. Finora ha totalizzato appena 47 minuti, tutti da subentrato, nelle sfide con Avellino, Virtus Entella e Frosinone. Il Padova deve inoltre fare a meno di un’altra vecchia conoscenza granata, Daniele Baselli, fermato a sua volta da un problema muscolare.
Jonathan Silva, nuovo infortunio per l’esterno in prestito al Padova
Dopo la frattura del metatarso, l’esterno classe 2004 di proprietà del Torino deve fare i conti con una lesione muscolare
