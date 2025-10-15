Jonathan Silva, nuovo infortunio per l’esterno in prestito al Padova

Nuovo stop per Jonathan Silva in un inizio di stagione condizionato dai problemi fisici. L’esterno classe 2004, di proprietà del Torino e in questa stagione in prestito al Padova in Serie B, dovrà infatti fermarsi per circa venti giorni a causa di una lesione muscolare rimediata in allenamento. Per Silva, ex Primavera granata con cui ha collezionato 51 presenze, 2 reti e 4 assist, e lo scorso anno in prestito al Crotone, si tratta del secondo stop stagionale dopo la frattura del metatarso che lo aveva costretto a saltare le prime due giornate di campionato contro Empoli e Carrarese. Finora ha totalizzato appena 47 minuti, tutti da subentrato, nelle sfide con Avellino, Virtus Entella e Frosinone. Il Padova deve inoltre fare a meno di un’altra vecchia conoscenza granata, Daniele Baselli, fermato a sua volta da un problema muscolare.