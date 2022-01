Juric, battuto con merito D’Aversa. Ma che rischio con Vanja titolare

Il croato ha sconfitto meritatamente l'avversario blucerchiato: il Torino è ormai sempre più consapevole

Andrea Calderoni

Ivan Juric è un tecnico coraggioso. Ormai lo si è capito. Quando individua una strada la persegue testardamente e senza guardare in faccia nessuno. E il croato non soltanto si è fatto apprezzare, ma si sta guadagnando a suon di risultati la fiducia da parte di tutto l'ambiente. La vittoria di Genova contro la Sampdoria (due successi su due contro i blucerchiati in campionato) è stata meritata e a poco valgono le dichiarazioni di Roberto D'Aversa atte a dimostrare come la sua Sampdoria sia stata più pericolosa del Torino ("All’inizio di entrambi i tempi si è fatto meglio ma loro hanno sfruttato meglio le occasioni a differenza nostra, perché le occasioni più clamorose che io ricordi sono quelle di Thorsby e Quagliarella"). Il Torino ha confermato quanto di buono esibito nella prima gara ufficiale del 2022 contro la Fiorentina: non solo organizzazione, aggressività in avanti e volontà di comandare le operazioni nell'arco dell'intera partita, ma anche incisività negli ultimi venti metri e creazione di occasioni da gol. Come sottolineato nel nostro consueto editoriale postpartita, il Torino formato 2022 appare completo, convincente e divertente.

SCELTE - Juric, come detto, si è dimostrato temerario anche a Marassi. Innanzitutto per la scelta di puntare su Vanja Milinkovic-Savic dal 1' dopo appena due allenamenti disputati dal serbo, reduce dal Covid. In tal senso per la seconda volta consecutiva il croato ha fatto vedere la sua personalità sulla scelta dell'estremo difensore: a sorpresa ha lanciato Luca Gemello contro la Fiorentina, mentre a Genova, ha dato fiducia al titolare Milinkovic-Savic: la sua partita non è stata brillante, con un gol preso e un altro rischiato seriamente per sue responsabilità. Evidentemente il portiere ha caratteristiche che per il tecnico sono fondamentali, così come Dennis Praet, altro giocatore che è stato schierato dall'inizio nonostante fosse reduce da un acciacco. Il belga, a differenza del serbo, è stato decisivo in positivo, con il gol della vittoria.

ESPERIMENTI - Il Torino è stato una squadra più matura e consapevole della Sampdoria. Ormai i granata hanno la loro ossatura e hanno i loro principi a cui fare riferimento anche nelle situazioni meno agevoli (un gol preso a sorpresa avrebbe potuto far perdere certezze, ma non è stato così). Intorno a questi aspetti possono permettersi, forti anche di una classifica sempre più serena e quindi di una sana spensieratezza, alcuni esperimenti che iniziano a dare i loro frutti. Eclatante, in tal senso, Mergim Vojvoda sulla sinistra. Il kosovaro ha svoltato nelle ultime settimane e anche in questo caso una buonissima parte del merito spetta a Juric. “Vojvoda non aveva mai giocato a sinistra, l’abbiamo provato e abbiamo capito che si trova molto meglio con più opzioni di gioco" ha detto il croato, che apprezza soprattutto la dedizione al lavoro del laterale. Pertanto, i segni "più" nel casellario del Torino dopo le gare con Fiorentina e Sampdoria abbondano. Ora l'ulteriore sfida sarà vedere per quanto i granata riusciranno a mantenere questo stato di grazia mentale e soprattutto fisico.