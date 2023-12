Juric e Cioffi avversari per la seconda volta: il croato vuole riscattarsi

Il confronto tra i due tecnici, che si scontrano per la seconda volta in carriera

È solamente uno il precedente tra Juric e Cioffi: domani dunque sarà la seconda volta che si affronteranno da rivali in panchina. L’unico precedente è stato a favore di Cioffi: il 6 febbraio 2022 alla Dacia Arena i bianconeri si imposero per 2-0 sui granata grazie alle reti di Molina e Pussetto arrivate rispettivamente al 93’ e 97’. Determinanti furono gli errori di Vanja in quell’occasione: prima il mal posizionamento sulla punizione di Molina, poi il doppio errore in uscita in cui ha causato anche il fallo su Pussetto.

E Cioffi ritrova il Torino: 20 presenze e un gol con la maglia granata

Gabriele Cioffi è un ex di questo match. L’ex difensore ha esordito in Serie A all’età di 31 anni proprio con la casacca del Torino, quando sulla panchina dei granata c’era Alberto Zaccheroni. Nell’estate del 2006 Urbano Cairo per rinforzare la difesa lo acquistò dal Mantova. In granata è rimasto solamente una stagione in cui ha collezionato 20 presenze e 1 gol. Ora Cioffi ritroverà per la seconda volta il Torino da avversario.