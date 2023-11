Juric e il 3-5-2: “Trovare nuove soluzioni è uno stimolo per l’allenatore”

"Provare nuove soluzioni è uno stimolo per un allenatore e ti fa piacere vedere che ci sono altri modi di fare le cose senza rinunciare al credo di voler fare la partita e non essere passivi": le difficoltà di inizio stagione del Torino sembrano aver fortificato Ivan Juric (LEGGI QUI). Gli hanno sicuramente permesso di provare qualcosa di diverso rispetto al passato. Il 4-2-3-1 sperimentato con l'Inter e ancor di più il 3-5-2 di Lecce, di coppa e del match dominato con il Sassuolo hanno portato il tecnico di Spalato a scostarsi per la prima volta nel suo triennio granata dal 3-4-2-1, quello che era tutti gli effetti il suo marchio di fabbrica, ereditato da Gian Piero Gasperini. In conferenza stampa, alla vigilia del match con il Monza, vero banco di prova per capire se il Torino è davvero sulla via della guarigione, Juric si è detto soddisfatto di quanto visto nell'ultimo mese e ha evidenziato che, numeri a parte, sono i concetti che non possono mai mancare in una squadra di calcio. Parafrasando le sue parole, si può dire che il Torino può giocare con due punte o due trequartisti, con due centrali di centrocampo o con tre ma alla fine l'importante è che non sia mai passivo e che cerchi sempre di fare la gara.