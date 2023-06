Juric: “Io qui a luglio? Vedremo”. Ma pensa già a come migliorare la squadra

Testa al Toro: "Ecco come possiamo salire ancora"

Eppure il tecnico, pur non avendo risposto a domanda diretta sulla permanenza in granata, ha già lasciato trapelare alcune indicazioni in vista della prossima stagione: "Ci dobbiamo concentrare nel diventare perfetti nel lavoro, siamo già ad un livello buono ma vorrei alzare ancora di più l'asticella. Ed anche negli acquisti dovremo fare passi avanti su molte cose. Allora così magari riusciamo ad avvicinarci a chi sta sopra, perché economicamente non ci sono le basi e gli introiti sono differenti. Ma alzando l'asticella del nostro lavoro io mi auguro che possiamo avvicinarci". Parole che, pur in modo indiretto, rendono l'idea di un allenatore pienamente coinvolto nella causa granata e desideroso di fare ancora meglio in futuro. Ma prima, giustamente, c'è da pensare al presente: battere l'Inter potrebbe significare Europa.