Juric lancia titolare Gravillon: è lui il primo candidato per il dopo Djidji

Andrew Gravillon questa sera, lunedì 3 aprile, giocherà come braccetto di destra della difesa a tre del Torino. A Reggio Emilia contro il Sassuolo il classe 1998 disputerà la sua quinta partita con la maglia del Torino, la terza consecutiva da titolare dopo quelle con Lecce e Napoli. Se prima della sosta era stato schierato più per necessità che per scelta tecnica, invece stasera Ivan Juric lo metterà in campo dal 1' per testarlo. Il tecnico croato l'ha detto a chiare lettere nella conferenza stampa della vigilia di ieri, domenica 2 aprile, annunciando due terzi della retroguardia (Gravillon e Buongiorno). “Voglio vederlo bene - ha dichiarato Juric circa Gravillon -. Ha caratteristiche interessanti. Dobbiamo vedere se ha la concentrazione del difensore vero, ma le sensazioni sono positive. Magari è meno veloce di Koffi (Djidji ndr) ma forse su altre cose è superiore rispetto a lui”.

Djidji sempre più vicino ai saluti, Gravillon il primo sostituto

Nelle prime uscite in granata non ha affatto sfigurato, dimostrando di avere ottime qualità fisiche. Ora, però, è atteso dallo step successivo. Il primo a essere curioso del rendimento di Gravillon è Juric. Il discorso va allargato e non riguarda soltanto la partita contro il Sassuolo; si inizia infatti a parlare anche della prossima annata, nella quale il Torino potrebbe non avere più a disposizione il francese Djidji. Si sta andando nella direzione di non rinnovare con Djidji e quindi si stanno cominciando a monitorare tutte le possibili alternative; la prima nella lista del Torino è proprio Gravillon. Il finale di stagione sarà quindi importante per il ragazzo ex Reims per dimostrare di essere all'altezza di una maglia da titolare nel Torino. Dunque, la volontà di Juric di testare Gravillon dal 1' è un ulteriore conferma sul possibile mancato rinnovo di contratto di Djidji e per sostituirlo il club granata già dall'avvio di aprile inizia a muoversi, al fine di non farsi trovare scoperto.