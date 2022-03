Juric, pochi punti nei gironi di ritorno: numeri e proiezioni di un Toro in crisi

I numeri certificano le difficoltà riscontrate dalle squadre di Ivan Juric nella seconda parte dei campionati

Il Torino ha subito un evidente calo di rendimento negli ultimi due mesi. La formazione granata non riesce a vincere dallo scorso 15 gennaio, quando si impose 1-2 sul campo della Sampdoria. Da allora il Toro ha raccolto solo 4 punti in 8 partite, frutto di 4 pareggi e altrettante sconfitte. Ed è difficile ritenere che questo andamento negativo sia da addebitare soprattutto ad episodi e sfortuna. Anche perchè storicamente le squadre di Ivan Juric hanno faticato spesso nei gironi di ritorno e questa non è la prima volta in cui la media punti dei gruppi guidati dal tecnico croato è calata sensibilmente rispetto alla prima metà di campionato.

NUMERI ATTUALI - Avevamo già raccolto qualche mese fa tutti i dati relativi a questi cali nelle precedenti esperienze di Juric in Serie A ( QUI I dettagli ). E la dinamica evidenziata tempo addietro purtroppo si sta ripetendo anche in questa stagione con il Torino. Le squadre di Juric, più che un calo, tendono a subire un vero e proprio crollo verticale a livello di medie punti tra i due gironi di un campionato di Serie A. Con i granata la media punti è scesa da 1,31 della prima parte (frutto di 25 punti nelle prime 19 gare) a 1,00 in queste 10 partite disputate nel girone di ritorno, i punti totalizzati sono infatti 10. Ora la domanda che bisogna porsi in casa Toro è se questo calo sia correlabile al credo calcistico del tecnico croato che propone un gioco sicuramente dispendioso per le sue squadre.

PREVISIONI - Osservando tali dati, le aspettative per il finale di stagione del Toro non sono delle più rosee ovviamente. Nelle due stagioni di Juric con il Verona le sue medie punti calarono da 1,36 a 1,21 il primo anno e da 1,57 a 0,78 il secondo. Quest'ultimo dato deve far davvero riflettere lo staff granata. Se si continuasse con la media di un punto a partita che si sta raccogliendo in questo girone di ritorno il Toro chiuderebbe il campionato con 44 punti salvandosi abbondantemente. Sarebbe invece leggermente diverso il discorso se il calo di rendimento proseguisse scendendo anche sotto la media di un punto per gara, come accaduto l'anno scorso a Verona. Il Toro finirebbe il campionato con soli 40 punti se si ipotizza una resa pessima come quella da 0,78 punti per partita vista a Verona nel 2020/2021 (significa ottenere soli 15 punti in tutto il girone di ritorno che si sommerebbero ai 25 raccolti nel girone d'andata). Il traguardo dei 40 punti garantisce comunque la salvezza ma a quel punto difficilmente si potrebbe definire questa come la stagione della svolta in casa granata. Perchè l'anno scorso, nella travagliatissima annata vissuta con Giampaolo e Nicola, il Toro si salvò alla penultima partita e chiuse la stagione con 37 punti. Rispetto a quei tempi difficili, la stagione 2021/2022 deve segnare un palese punto di rottura in tutto e per tutto: questo sembra ora l'unico obiettivo davvero perseguibile.