Juric ritrova Sarri: per il granata il bilancio è negativo, ma l’ultimo incontro…

Tra i due tecnici cinque confronti: tre li ha vinti l'allenatore toscano

Torino e Lazio si sfideranno domani allo stadio Olimpico Grande Torino alle 18:30 per la quinta giornata di Serie A. Sulle panchine si sfideranno nuovamente Ivan Juric e Maurizio Sarri , due allenatori molto preparati che in passato si sono affrontati già cinque volte. Dopo il primo pareggio nel settembre 2016, sono arrivate tre sconfitte consecutive per il tecnico croato, che perse due confronti con il suo Genoa (contro il Napoli) e uno con il Verona (contro la Juventus). Tuttavia l'ultimo confronto in ordine cronologico ha portato il primo successo di Juric: era l'8 febbraio del 202 quando l'Hellas Verona è riuscito a battere la Juventus in rimonta 2-1, con un rigore trasformato da Pazzini al minuto 86.

JURIC - Il tecnico granata ha una tradizione simile anche contro la Lazio. Infatti in sette confronti con i biancocelesti, ha trovato la sconfitta in ben 4 di essi, perdendo 3 volte su 4 con il Genoa ed una volta sola con il Verona. Però, nell'ultima partita disputata da Juric contro la Lazio, è arrivata la prima vittoria, peraltro fuori casa. Il risultato è stato di 1-2 all'Olimpico, con la squadra di Juric che era passata in vantaggio grazie all'autogol di Lazzari, poi ripresa da Caicedo al 56' per poi segnare il gol decisivo 10 minuti dopo con Tameze.

SARRI - La tradizione di Sarri contro il Torino non sorride affatto ai granata. In Serie A, il tecnico toscano non ha mai perso contro il Toro in ben 12 confronti dal 2014 ad oggi. I primi due risultati positivi Sarri li ha ottenuti con l'Empoli, pareggiando la prima partita 0-0 e vincendo la seconda 0-1 in casa dei granata grazie all'incredibile autorete di Padelli al terzo minuto. L'ultima sfida invece era proprio il derby della Mole, con un successo per i bianconeri per 4-1: era il 4 luglio del 2020, durante la ripresa del campionato post lockdown. In quell'occasione non è bastato il rigore di Belotti (momentaneo 2-1); nel secondo tempo Ronaldo ha messo a segno il suo unico gol su punizione in Serie A, per poi concludere il tutto con un autogol di Djidji.