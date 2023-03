Juric, Spalletti fa otto su otto. Col Napoli sorprendono le scelte iniziali

Nel commentare il confronto andato in scena tra Ivan Juric e Luciano Spalletti bisogna fare una premessa. Il Napoli 2022/2023 è difficilmente giocabile per qualsiasi squadra in Europa e i risultati ottenuti dai partenopei in Serie A e in Champions League stanno lì a dimostrarlo. Gli azzurri hanno giocato con una straordinaria sicurezza a Torino e hanno vinto meritatamente, proprio come avvenuto all'andata. In due partite hanno rifilato ben sette gol al Torino e nessun altra squadra è riuscita a fare meglio contro i granata in questa annata. Spalletti si è confermato bestia nera di Juric: ottavo confronto tra i due, ottavo successo dell'allenatore di Certaldo.

La scelta di Buongiorno in panchina: la motivazione di Juric

Fatte queste considerazioni preliminari, si capisce come Juric abbia responsabilità limitate nel poker interno patito. Una scelta sulla quale si può ragionare è quella relativa ad Alessandro Buongiorno, lasciato in panchina. Come ormai si sa da tempo, Juric ama cambiare gli interpreti della difesa a tre in base alle caratteristiche dell'avversario e in base a come intende affrontare la partita. Ha quindi deciso di schierare Gravillon, Schuurs e Rodriguez per una ragione precisa. "Volevo avere fisicità a partita in corso, portarla prima in parità e poi avere più opzioni" ha commentato Juric. Questo non si è verificato perché già al 35' il Torino era sotto di due gol, divenuti tre al 51'. Il piano partita del tecnico croato è venuto meno e la fisicità a gara in corso non è servita per sistemare le cose. Juric, a torto o ragione, ha cercato di ragionare sull'arco dei novanta minuti e quindi ha strutturato l'undici iniziale pensando ai cambi da effettuare per non abbassare il livello. Proprio Juric l'ha spiegato molto bene: "Nella mia testa avevo in mente i cambi al minuto 60' e mi immaginavo di poter fare i cambi giusti andando sull'1-1. Poi è andata come è andata, la mia idea era partite con loro e poi fare quattro o cinque cambi per mantenere lo stesso livello di aggressività".