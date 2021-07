Juric vuole un Toro che giochi a memoria: così l’ultima seduta a Santa Cristina

Juric ha concesso una seduta leggera prima della partenza per Rennes, ma molto importante: i granata devono giocare a memoria

Il Torino saluta Santa Cristina in Valgardena. I ragazzi di Juric hanno concluso l'ultima seduta al Mulin da Coi prima della partenza per Rennes, dove i granata sfideranno la squadra francese domani in amichevole. Dopo giorni molto faticosi dal punto di vista atletico, oggi lo staff tecnico non ha caricato eccessivamente di lavoro i giocatori a disposizione.

TATTICA - Juric, infatti, ha preferito far svolgere ai suoi ragazzi un allenamento incentrato puramente sulla parte tattica. Un'ora circa per oliare al meglio i movimenti in vista del primo test impegnativo della stagione. "Ognuno ha 2 o 3 indicazioni e deve saperle seguire al meglio" aveva detto una settimana fa Ansaldi in conferenza stampa e l'allenamento mattutino è stato dedicato interamente a questo. Due gruppi messi in campo con il 3-4-2-1 di Juric dovevano provare azioni offensive senza avversari in una classica esercitazione di "undici contro zero" per curare tempi di gioco, movimenti e automatismi. Le soluzioni offensive per arrivare al tiro viste sono cinque-sei e i giocatori erano liberi di scegliere quella più idonea a seconda della circolazione della palla e della decisione dei due centrocampisti centrali, Mandragora in primis. A quasi due settimane dalla prima partita ufficiale i granata devono iniziare ad accelerare per potersi far trovare pronti.