Juventus-Torino 2-2 al 45′: granata due volte avanti e due volte recuperati

Le due squadre tornano negli spogliatoi dopo 45'

Gualtiero Lasala

Torino e Juventus tornano negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti, con i granata che segnano dopo un minuto, ma vengono riacciuffati al quindicesimo. Buona la reazione dei granata, che ritrovano il vantaggio grazie al bellissimo gol di Sanabria. Il Toro però non riesce a tenersi il vantaggio, subendo la rete di Danilo proprio allo scadere del primo tempo.

Le scelte: Toro con Karamoh e Ilic — I granata si presentano alla partita con alcune defezioni ma con alcune pedine ritrovate. Schuurs viene schierato al centro della difesa, con Buongiorno che si prende il ruolo di braccetto di sinistra, mentre Djidji quello di destra. In mezzo al campo Ricci resta in panchina, quindi tocca ad Ilic e Linetty, con Singo e Rodriguez come terzini. Sulla trequarti Juric sceglie il solito Miranchuk, insieme a Karamoh vista l'assenza di Vlasic. L'unica punta è invece Sanabria.

La cronaca: vantaggio granata, i bianconeri la riprendono due volte — Il Toro nei primi secondi della sfida parte fortissimo: azione di Singo sulla destra, che ottiene il primo calcio d'angolo della sfida. Dal corner, assist di Buongiorno per Karamoh che, tutto solo insacca. Colpo grosso nei primi istanti per la squadra di Ivan Juric, che realizza il primo gol da calcio d'angolo di tutto il campionato. Nei minuti successivi, i granata provano a gestire la sfera vivendo di sprazzi, come quello che porta sempre Karamoh a lanciarsi sulla sinistra per poi subire fallo da Danilo. Ad ogni modo, il miglior giocatore della prima fase è proprio l'ex Inter, sempre al centro dell'attacco granata con diversi tagli interessanti.

Arrivati al quarto d'ora, il Toro comincia a soffrire alcune iniziative bianconere, con soprattutto Kostic molto veloce sulla sinistra e Singo in difficoltà: attento invece Schuurs al centro dell'area, con due interventi precisi. Ma al sedicesimo ecco il pareggio bianconero: sugli sviluppi di un'azione di Kostic sulla sinistra, la palla arriva a Cuadrado che calcia forte in porta trovando una deviazione di Rodriguez che beffa Vanja per l’1-1. Il gol della Juventus sveglia un po' la squadra granata, che aveva smesso di essere produttiva in fase offensiva.

Al 25' la situazione si calma, con le due squadre che rallentano per prendere fiato. Il Toro cerca di ricomporsi dopo aver subito il gol di Cuadrado, cercando combinazioni e trame per penetrare nel fortino bianconero, ma con pochi risultati. Il discorso non cambia anche arrivati alla mezz'ora, con le due formazioni un po' più contratte e in attesa di un errore avversario. Da sottolineare l'azione che ha portato Rodriguez a crossare per la verticale Buongiorno: peccato per il colpo svirgolato dal difensore, perché l'azione era di fondo molto pericolosa.

A 7 minuti dalla fine è ancora Rodriguez ad inventarsi un gran colpo. Cross questa volta col destro, morbido per la testa di un puntuale Sanabria: l'attaccante paraguaiano colpisce, m è il portiere bianconero a distinguersi con una parata incredibile, concedendo solo l'angolo al Toro. Ma la squadra di Juric ritrova il gol e il vantaggio con un'azione sull'asse Ilic-Sanabria. Il mediano crossa forte dalla trequarti per un tocco tanto leggero quanto preciso per gonfiare ancora la rete. Nel recupero arriva quindi il pareggio bianconero con Danilo, che svetta in mezzo all’area: Vanja salva, ma il pallone aveva già superato la linea. Si va dunque all’intervallo sul 2-2.