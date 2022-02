Juventus-Torino, Mandragora: “Dobbiamo svoltare, giocheremo col coltello tra i denti”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima dell'inizio del derby valido per il 26^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio del derby Juventus-Torino, valido per la 26^ giornata di Serie A, Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: “È ovvio che dobbiamo svoltare, dobbiamo iniziare a fare risultato anche fuori casa e non c’è partita migliore di quella di stasera per cominciare. Sarà una battaglia la Juve ha i suoi giocatori e noi i nostri, la giocheremo col coltello tra i denti dal primo all’ultimo minuto e alla fine faremo i conti”.