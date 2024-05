La finale della Fiorentina al Filadelfia: tutta la delusione del mondo Toro

La Fiorentina ha perso la finale di Conference League ad Atene contro l'Olympiacos. Di conseguenza, niente Europa per il Torino nella stagione 2024/2025. Come ha vissuto il mondo granata la finale di ieri sera, mercoledì 29 maggio? Alcuni membri del Toro hanno assistito alla sconfitta della Viola presso la Sala Beretta dello stadio Filadelfia, dove poco prima si era tenuta la partita tra vecchie glorie e tifosi granata con l'obiettivo di raccogliere fondi per il Museo del Torino. Da segnalare Saba Sazonov e Perr Schuurs. Insieme a loro molti componenti dello staff tecnico granata e alcune figure dirigenziali (il team manager Marco Pellegri, il collaboratore dell'area tecnica Emiliano Moretti, il responsabile della comunicazione Piero Venera e il segretario generale Andrea Bernardelli). La bottiglia di spumante è rimasta nel frigorifero perché non è maturato il trionfo di un club italiano nella terza coppa europea e così è evaporata la qualificazione in Conference League per l'annata ventura del Torino. Assente, come riportato da La Stampa nella giornata di ieri, il tecnico del Torino Ivan Juric, che è dovuto volare in Croazia, nella sua Spalato, per motivi familiari non è appena c'è stato il rompete le righe. Dopo il nefasto verdetto di Atene e la serata trascorsa nel ristorante dello stadio Filadelfia, è ufficialmente terminata la stagione 2023/2024 del gruppo granata. La comitiva del resto si era già sciolta subito dopo la partita di Bergamo. Ora i nazionali si uniranno alle rispettive selezioni, per gli altri è tempo di vacanze. Al rientro - le date precise della nuova stagione sono ancora da comunicare - ci saranno tante novità per il Toro, primo fra tutti l'allenatore.