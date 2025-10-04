La giornata del Torino: alle 15 c’è la Lazio all’Olimpico

C'è aria di sesta giornata di Serie A in casa Toro: i granata di Marco Baroni sono attesi dalla Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico di Roma. La gara delle 15, valevole per la sesta giornata di Serie A, è una sfida fondamentale per entrambe le formazioni: da una parte i padroni di casa hanno voglia di spezzare un inizio complicato dando continuità all'ottimo risultato (0-3) trovato in casa del Genoa, dall'altra il Torino ha necessità di fare risultato, sia per risollevare una situazione che li vede fermi a quota 4 punti al quindicesimo posto, sia per salvare la panchina del proprio allenatore, oggi in bilico con una pausa Nazionali ad incombere su di lui.