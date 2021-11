La moviola di Spezia-Torino 1-0: male Orsato, tanti episodi dubbi…

Bastoni tocca col braccio in area: il rigore poteva starci. Singo è poco furbo su Provedel, ma il dubbio sul penalty resta

EPISODI - Al ventesimo minuto, cross dalla sinistra, Singo sfiora di testa e Bastoni, subito dietro di lui, devia il pallone con il braccio destro. Potrebbe essere il tocco ravvicinato del 17 granata a rendere non punibile l'intervento, ma il braccio è larghissimo e aumenta in maniera innaturale il volume del corpo. Orsato lascia correre, Nasca lo richiama al monitor: il rigore sembra starci ma l'arbitro della sezione Schio non la pensa allo stesso modo e non cambia idea dopo l'On Field Review. Restano molti dubbi. Così come intorno alla mezz'ora, quando Provedel perde il pallone in area e prova a rimediare buttandosi su Singo: poco malizioso l'esterno granata che viene sgambettato dal portiere spezzino ma continua l'azione per provare a segnare. Prima dell'intervallo è sempre Singo ad entrare in area con due sombreri: lo ferma Amian che cade e si aggrappa alla gamba di Singo per non farlo andare in porta. Inspiegabilmente, Orsato fischia fallo per lo Spezia prendendo un altro abbaglio.