La moviola di Torino-Cremonese 4-1 (d.c.r.): giusto lasciare in 10 i grigiorossi

Gli episodi arbitrali del match di Coppa Italia tra Torino e Cremonese che ha aperto la stagione dei granata

Dopo molta fatica il Toro è riuscito a passare il turno di Coppa Italia contro la Cremonese in una gara che per la squadra arbitrale non è stata facile. Anche perchè l'arbitro designato per la sfida, Giovanni Ayroldi, è stato sostituito dal collega e quarto uomo del match Tremolada, a causa di un infortunio che al 73' lo ha obbligato ad uscire dal terreno di gioco.

Sono stati principalmente due gli episodi in cui la squadra arbitrale ha dovuto prendere decisioni chiave per il prosieguo dell'incontro. La prima è avvenuta al 63' quando il calciatore della Cremonese Baez ha preso il suo secondo cartellino giallo. Decisione corretta di Ayroldi che non può far altro che ammonire il giocatore uruguaiano colpevole di aver trattenuto per la maglietta Ola Aina. La seconda ottima chiamata da parte della direzione di gara avviene nel secondo tempo supplementare al 115' quando il fischietto subentrante Tremolada assegna un calcio di rigore al Torino. L'arbitro di Monza conferma la buona serata per lui e i suoi colleghi assegnando correttamente questo rigore dopo che l'ex granata Fiordaliso ha steso in area Ola Aina. In conclusione si può affermare che sia stata una buona direzione di gara da parte di tutti gli interpreti della squadra arbitrale che sono stati precisi ed equilibrati nelle scelte.