Sabato 4 ottobre alle ore 15:00 il Torino farà visita alla Lazio nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. I granata arrivano dalla sconfitta contro il Parma e si presentano all’Olimpico in un momento particolarmente negativo: gran parte del futuro di Marco Baroni passerà proprio da questa gara. Andiamo ora ad analizzare i precedenti tra Torino e Lazio a Roma.
PREPARTITA
Lazio-Torino, i precedenti: la vittoria dei granata fuori casa manca dal 2023
Le statistiche della sfida—
La Lazio ha una tradizione positiva in casa contro il Torino, avendo perso solo due delle 21 partite disputate all'Olimpico contro i granata in Serie A dall'introduzione del sistema dei tre punti (8 vittorie e 10 pareggi). Tra tutte le squadre affrontate più di 15 volte in casa nel campionato, solo contro la Sampdoria i biancocelesti hanno una percentuale di sconfitte interne inferiore (4%), con quella contro il Torino che si attesta al 10%. Dopo l-1-1 ottenuto nel corso dello scorso campionato all'Olimpico, la Lazio potrebbe cercare di tornare al successo contro i granata. Nel complesso Lazio e Torino si sono affrontate per ben 70 volte all'Olimpico di Roma. La percentuale di vittorie è a favore della Lazio, con 24 vittorie. I granata hanno vinto dodici volte, ma è consistente il numero dei pareggi tra le squadre, ben 34.
L'ultimo precedente a Roma—
L'ultima volta in cui Torino e Lazio si sono sfidate all'Olimpico di Roma risale allo scorso 31 marzo, in occasione del match valevole per la 30ª giornata di Serie A. In quell'occasione dopo il vantaggio iniziale siglato da Marusic nella ripresa, ha risposto il sinistro del subentrato Gineitis. Il match è terminato con il risultato di 1-1.
L'ultima vittoria granata in casa laziale: firma di Ilic—
Riavvolgiamo ulteriormente il nastro. L'ultima volta che il Torino si impose in casa della Lazio è datato addirittura al 22 aprile 2023, ovvero nella stagione 22/23. A regalare i tre punti ai granata fu Ilic, che al 43' della prima frazione di gioco fulminò un non perfetto Provedel con un tiro da fuori area. I granata poi riuscirono a controllare la gara nella seconda frazione, con Provedel che negò anche il raddoppio di Sanabria. In quella sfida i biancocelesti non crearono mai grandi pericoli, se non con un paio di tiri dalla distanza di Luis Alberto.
