Lazio-Torino, i precedenti: la vittoria dei granata fuori casa manca dal 2023

Sabato 4 ottobre alle ore 15:00 il Torino farà visita alla Lazio nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. I granata arrivano dalla sconfitta contro il Parma e si presentano all’Olimpico in un momento particolarmente negativo: gran parte del futuro di Marco Baroni passerà proprio da questa gara. Andiamo ora ad analizzare i precedenti tra Torino e Lazio a Roma.

Le statistiche della sfida

La Lazio ha una tradizione positiva in casa contro il Torino, avendo perso solo due delle 21 partite disputate all'Olimpico contro i granata in Serie A dall'introduzione del sistema dei tre punti (8 vittorie e 10 pareggi). Tra tutte le squadre affrontate più di 15 volte in casa nel campionato, solo contro la Sampdoria i biancocelesti hanno una percentuale di sconfitte interne inferiore (4%), con quella contro il Torino che si attesta al 10%. Dopo l-1-1 ottenuto nel corso dello scorso campionato all'Olimpico, la Lazio potrebbe cercare di tornare al successo contro i granata. Nel complesso Lazio e Torino si sono affrontate per ben 70 volte all'Olimpico di Roma. La percentuale di vittorie è a favore della Lazio, con 24 vittorie. I granata hanno vinto dodici volte, ma è consistente il numero dei pareggi tra le squadre, ben 34.