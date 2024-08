Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Borna Sosa

Borna Sosa è il quinto e più recente innesto di mercato del Torino. Da tempo il club granata era alla ricerca di un esterno di piede mancino e Sosa, monitorato già in passato, è stato ritenuto il profilo più idoneo per la costruzione del nuovo Toro targato Vanoli. In attesa della controprova che darà il campo, ecco tre riflessioni sull'operazione che ha portato Sosa a Torino.