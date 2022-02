Le possibili scelte di Juric dopo il mercato: come potrebbe giocare il Torino

Ivan Juric ora ha una rosa ampia sia a livello numerico sia per scelte tecniche e tattiche. Dopo il mercato di gennaio la formazione è da ritenere coperta in tutti i reparti. L'unica sfortuna è stata chiaramente lo stop che ha fermato subito Mohamed Fares, che di certo avrebbe potuto garantire una soluzione importante sulla corsia mancina. Juric comunque dal mercato ha ricevuto diversi giovani interessanti su cui lavorare anche in vista della prossima stagione.