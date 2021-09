Le previsioni sulla Serie A del Cies: Torino nella parte destra della classifica

L'Osservatore internazionale del calcio ha condotto uno studio sul campionato di Serie A in corso: ecco dove arriverà il Torino in campionato

Il CIES, osservatorio indipendente e internazionale del calcio con sede in Svizzera, ha svolto uno studio approfondito per stilare, tramite modelli matematici, una probabile classifica finale del campionato di Serie A (e degli altri quattro top campionati europei) 2021/2022. Per realizzare ciò, in particolare, è stato tenuto conto delle prestazioni attuali delle varie squadre finora, facendo riferimento - ad esempio - a diverse voci statistiche come i tiri in porta effettuati, il possesso palla, il numero di passaggi sulla trequarti avversaria e molti altri dati (uno dei coordinatori del CIES, il dott. Poli, si era concesso qualche mese fa a Toro News per una intervista sul valore di mercato di Belotti).