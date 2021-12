Le reazioni social del Torino, Rincon esalta Lukic: “Centrocampista totale”

Termina 2-1 la sfida tra Torino e Bologna dell'ora di pranzo di domenica. Una vittoria importante per i granata, i quali sconfiggono un avversario che sinora ha fatto un buon campionato ritornando al successo dopo la sconfitta con la Roma ed i due pareggi con Empoli e Cagliari. E' un risultato che permette inoltre al Toro di guadagnare 3 punti fondamentali per restare a contatto con le squadre che lo precedono. Sui social dei granata questo aspetto viene particolarmente sottolineato dagli uomini di Juric, ma non mancano anche i complimenti a Lukic per la sua strepitosa prestazione. Il numero 10 granata, che ha vestito pure la fascia di capitano nella ripresa, è stato di certo uno dei protagonisti della domenica e sui social sta ricevendo le giuste celebrazioni.