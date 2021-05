Le reazioni social, Izzo cita Buffa. E Ansaldi: “Grazie tifosi per la pazienza”

Il primo a celebrare il traguardo è stato il tecnico Davide Nicola che si è confermato maestro delle salvezze dopo quelle ottenute a Crotone e al Genoa. Su Instagram ha scritto le seguenti parole: "Missione compiuta: grazie ragazzi, siete stati fantastici. Ce ne rimane ancora un’altra in cui vogliamo fare bene, per noi, per i nostri tifosi e per questi splendidi colori. Forza Toro!!"