Le tre sentenze di Cagliari-Toro 1-1: una vittoria era del tutto alla portata

Contro il Cagliari alla Unipol Domus il Torino di Ivan Juric è stato fermato sull’1-1. Dopo esser passati in vantaggio grazie all’autogol di Carboni, Sanabria e compagni si son fatti rimontare: Joao Pedro in rovesciata al 53’ ha firmato la rete del definitivo 1-1. Nonostante il Toro non abbia disputato la miglior partita della stagione, nei minuti finali i granata non hanno sfruttato tre grandi occasioni gol che gli avrebbero permesso di tornare a casa coi tre punti. Ecco le tre verità che il match contro i rossoblu ci ha lasciato.