Le tre sentenze di Torino-Bologna 2-1: in casa i granata hanno una marcia in più

Il Torino batte il Bologna e sale a quota 22 punti in classifica. Nel match andato in scena domenica domenica 12 dicembre alle ore 12.30, la squadra di Juric ha sconfitto i rossoblu allenati dall'ex Sinisa Mihajlovic per 2-1 grazie alla rete di Sanabria e all'autogol di Soumaoro: a nulla è servito il rigore (molto generoso) concesso al Bologna al 79' e trasformato da Orsolini. Grazie a questi tre punti, sono quattro le vittorie nelle ultime cinque partite giocate in casa per i granata: allo stadio Olimpico Grande Torino i ragazzi di Juric cambiano marcia. Ecco le tre verità che il match contro i rossoblu ci ha lasciato.